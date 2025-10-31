Прима-балерина Шакирова отметила, что «ВК День балета» поможет людям полюбить искусство

Прима Мариинского театра Рената Шакирова поделилась своими мыслями о проекте «ВК День балета». По ее словам, главная миссия как на сцене, так и в проекте — делиться тем, что она любит. Об этом написало издание Леди Mail .

«Участие в этом проекте заставляет меня задуматься о том, что мне бы очень хотелось, чтобы больше людей почувствовали, что балет — это не что-то далекое и непонятное, а самое главное — что это живое искусство, способное вдохновить каждого», — сказала Шакирова.

Проект дает возможность делать это не только в стенах театра, но и через интернет. Прима надеется, что после проекта люди захотят прийти в театр и прочувствовать то, что артисты создают на сцене.