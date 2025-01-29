Пригожин ответил на «страдания» Ярошевского. «Страшная правда» о Валерии не впечатлила
Пригожин назвал откровения Ярошевского о Валерии немужским поступком
В Сети неожиданно вспомнили о книге первого мужа Валерии Леонида Ярошевского, в которой он поделился подробностями семейной жизни и тем, как один поступок артистки буквально обрушил мир мужчины. Тиражирование личных воспоминаний саратовского музыканта в беседе с 360.ru прокомментировал известный продюсер и супруг Валерии Иосиф Пригожин.
По его мнению, Ярошевский поступил не по-мужски, но, как говорится, «у каждого Абрама своя программа».
«Знаете, жизнь через год уже становится другой, а тут прошло столько лет, понимаете. Я не знаю… Я вообще не понимаю, зачем это надо было делать. Ну, хотелось ему историю своей любви рассказать, ну…» — развел руками Пригожин.
Супруг Валерии выразил уверенность, что жить вот так — с постоянной обидой на кого-то — просто нельзя.
«Ну сделал и сделал. Никакой реакции не будет. У нас альбом выходит, сингл, есть чем заниматься вместо того, чтобы комментировать страдания Ярошевского», — отрезал собеседник 360.ru.
Ставшая скандальной книга первого мужа звезды называется «Валерия: „паровоз“ из Аткарска». В ней Ярошевский назвал продюсера Александра Шульгина одной из ступенек на пути певицы к славе.
Именно Шульгин, по его словам, предложил Валерии поездку в Германию для записи в мюнхенской студии. Но обратно вернулись уже по отдельности.
«У меня уже тогда возникли подозрения. Хотя Алла уверяла: „Да Шульгин такой толстый, неприятный, представляешь его рыхлое тело? Я видела его на пляже“», — поделился Леонид.
Однако в дальнейшем, как уверяет музыкант, оказалось, что это была версия только для него. Поведение его жены изменилось, а однажды она уехала к Шульгину «посмотреть видео» ночью, а вернулась лишь под утро.
«Что говорят в таких ситуациях? Потемнело в глазах? Мир рухнул? Земля ушла из-под ног? Жизнь закончилась? Все это на меня обрушилось одновременно. Моя жизнь потеряла смысл», — признался он.
В начале нулевых пара развелась.