Пригожин ответил на «страдания» Ярошевского. «Страшная правда» о Валерии не впечатлила

В Сети неожиданно вспомнили о книге первого мужа Валерии Леонида Ярошевского, в которой он поделился подробностями семейной жизни и тем, как один поступок артистки буквально обрушил мир мужчины. Тиражирование личных воспоминаний саратовского музыканта в беседе с 360.ru прокомментировал известный продюсер и супруг Валерии Иосиф Пригожин.

По его мнению, Ярошевский поступил не по-мужски, но, как говорится, «у каждого Абрама своя программа».

«Знаете, жизнь через год уже становится другой, а тут прошло столько лет, понимаете. Я не знаю… Я вообще не понимаю, зачем это надо было делать. Ну, хотелось ему историю своей любви рассказать, ну…» — развел руками Пригожин.

Супруг Валерии выразил уверенность, что жить вот так — с постоянной обидой на кого-то — просто нельзя.

«Ну сделал и сделал. Никакой реакции не будет. У нас альбом выходит, сингл, есть чем заниматься вместо того, чтобы комментировать страдания Ярошевского», — отрезал собеседник 360.ru.