Причиной смерти Линча назвали остановку сердца

Режиссер Дэвид Линч скончался от внезапной остановки сердца на фоне хронической обструктивной болезни легких. Об этом сообщил сайт TMZ , в распоряжении которого оказалась копия свидетельства о смерти.

«В документе департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес непосредственной причиной смерти Дэвида указана остановка сердца», — отметили документе.

По его данным, создатель легендарного сериала «Твин Пикс» перед смертью страдал от страдал от хронической обструктивной болезни легких, которая развилась на фоне курения. Согласно свидетельству о смерти, ситуацию также могло усугубить обезвоживание организма.

Линч ушел из жизни 16 января в возрасте 78 лет. Он снял ряд выдающихся фильмов, в многих из которых возникает тема снов и иллюзорности реальности. Его картины «Малхолланд-Драйв», «Синий бархат» и «Человек-слон» номинировали на «Оскар». Также режиссер является обладателем «Золотой пальмовой ветви» и «Золотого льва».