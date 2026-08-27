Президент Федерации футбола Петербурга Бельский рассказал о любви к спорту, которая зародилась еще в школьные годы

Председатель Законодательного собрания, президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский признался, что в школьные годы больше всего любил физическую культуру. Он активно занимался баскетболом и сохранил любовь к спорту до сих пор, пишет «Петербургский дневник» .

Бельский в интервью рассказал о своей неизменной любви к спорту, которая зародилась еще в школьные годы. Несмотря на то что он много играл в баскетбол, его увлечение физической активностью не ограничилось школьной скамьей: до сих пор политик регулярно выходит к кольцу, любит играть в хоккей и теннис, а также сдает нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

По словам Бельского, занятия физкультурой дали ему навыки, которые оказались крайне полезными во взрослой жизни и профессиональной деятельности. Он признался, что даже с таким сложным предметом, как химия, у него сложились хорошие отношения благодаря учителю, который сумел найти подход к ученику именно через спортзал.

Отвечая на вопросы, Александр Бельский подчеркнул, что со школьных времен у него сохранилась привычка работать на общий результат и глубокое понимание того, насколько важен рядом сильный наставник, способный направить и поддержать.