«Превратился в старикашку». Стал известен заработок Дмитрия Назарова в России
Продюсер Дворцов заявил, что актер Назаров получал в России по 500 тысяч рублей
Звезда сериала «Кухня», актер Дмитрий Назаров получал в России по 500 тысяч рублей. Об этом изданию «Страсти» рассказал продюсер Сергей Соседов.
По его мнению, заработок Назарова за рубежом сильно упал.
«Его популярность за рубежом значительно снизилась. Что касается его доходов в России — они были довольно высокие. За один съемочный день у него было почти полмиллиона рублей», — поделился Соседов.
Он добавил, что еще на родине от актера отвернулись многие его коллеги. По словам Соседова, Назарова считали высокомерным и непорядочным.
«Сейчас он превратился в заурядного старикашку, который пытается хайповать, пиариться и за счет этого поднимать деньги», — заключил он.
После отъезда из России Назаров заметно изменился, сбросив лишний вес. На опубликованных снимках он поразил фанатов своей худобой.