«Превратился в старикашку». Стал известен заработок Дмитрия Назарова в России

Продюсер Дворцов заявил, что актер Назаров получал в России по 500 тысяч рублей

Звезда сериала «Кухня», актер Дмитрий Назаров получал в России по 500 тысяч рублей. Об этом изданию « Страсти » рассказал продюсер Сергей Соседов.

По его мнению, заработок Назарова за рубежом сильно упал.

«Его популярность за рубежом значительно снизилась. Что касается его доходов в России — они были довольно высокие. За один съемочный день у него было почти полмиллиона рублей», — поделился Соседов.

Он добавил, что еще на родине от актера отвернулись многие его коллеги. По словам Соседова, Назарова считали высокомерным и непорядочным.

«Сейчас он превратился в заурядного старикашку, который пытается хайповать, пиариться и за счет этого поднимать деньги», — заключил он.

После отъезда из России Назаров заметно изменился, сбросив лишний вес. На опубликованных снимках он поразил фанатов своей худобой.