Представитель Самойлова Хакимов развеял слухи о воссоединении «Агаты Кристи»

Концертный директор певца Глеба Самойлова и экс-участник группы «Агата Кристи» Дмитрий Хакимов опроверг информацию о возможном воссоединении коллектива. Об этом сообщил NEWS.RU .

По словам представителя музыканта, братья не планируют проводить совместные концерты.

«Новость о том, что группа „Агата Кристи“ может снова выйти на одну сцену, — фейк. Это какая-то чушь. Мы о таком не слышали и никакие совместные концерты проводить не планируем», — заявил Хакимов.

Ранее в СМИ распространили новость о выступлении группы «Агата Кристи» в «Лужниках» и готовности Вадима Самойлова к примирению с братом Глебом ради большого сольного концерта.