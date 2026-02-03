Представитель ROCK FM Фуковский назвал концерты Kings of Thrash в России большим событием
Программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский назвал выступление коллектива Kings of Thrash в России большим событием. Об этом сообщило ИА НСН.
Концерты запланированы в четырех городах РФ, включая Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и столицу.
«Я думаю, что ажиотаж среди любителей Megadeth будет достаточно большим, это интересное событие», — отметил эксперт.
По его словам, глава группы Megadeth Дейв Мастейн признан выдающимся музыкантом, что подтверждает высокое мастерство остальных членов ансамбля.