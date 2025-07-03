Правнук Сталина раскритиковал Канье Уэста за восхваление Гитлера

Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад выразил возмущение песней Канье Уэста, посвященной Адольфу Гитлеру. В беседе с News.ru он указал, что американский рэпер прославляет преступника, убивавшего представителей разных народов, включая чернокожее население.

«Может, Канье Уэсту стоит для начала подучить историю из первоисточников, а не американских комиксов? Или он ошибочно полагает, что Гитлер истреблял только евреев? Спешу его расстроить, для Гитлера он — просто обезьяна на потеху», — отметил собеседник.

Подчеркнув жестокость Европы прошлого века, Бенсаад упомянул зоопарки, где демонстрировали чернокожих детей как экзотику.

«Ни я, ни Канье Уэст не появились бы на свет, победи Гитлер в 1945-м», — заключил внук вождя.