PR-директор Жукова рассказал о состоянии матери музыканта

Мать Сергея Жукова, 72-летняя Лилия Жукова, идет на поправку, кризис миновал. Об этом 360.ru рассказал PR-директор музыканта Петро Шекшеев.

«Пошла на поправку, спасибо. Уже все самое худшее миновало», — поделился Шекшеев.

PR-директор Жукова отказался комментировать диагноз пожилой женщины. Ранее СМИ сообщали, что Лилии Жуковой поставили диагноз «вертебробазилярная недостаточность» — нарушение кровообращения в задних отделах мозга. Официально диагноз пациентки не озвучивали ни враяи, но директор, ни сам музыкант.

Жукову госпитализировали в конце сентября. Сергей сам привез мать в больницу. Шекшеев тогда сообщил, что врачи не дают прогнозов.