PR-директор Жукова рассказал о состоянии матери музыканта
PR-директор Шекшеев: мать Жукова идет на поправку, худшее миновало
Мать Сергея Жукова, 72-летняя Лилия Жукова, идет на поправку, кризис миновал. Об этом 360.ru рассказал PR-директор музыканта Петро Шекшеев.
«Пошла на поправку, спасибо. Уже все самое худшее миновало», — поделился Шекшеев.
PR-директор Жукова отказался комментировать диагноз пожилой женщины. Ранее СМИ сообщали, что Лилии Жуковой поставили диагноз «вертебробазилярная недостаточность» — нарушение кровообращения в задних отделах мозга. Официально диагноз пациентки не озвучивали ни враяи, но директор, ни сам музыкант.
Жукову госпитализировали в конце сентября. Сергей сам привез мать в больницу. Шекшеев тогда сообщил, что врачи не дают прогнозов.