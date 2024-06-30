«Позвонила украдкой». Бондарчук рассказала, что помирилась с сыном благодаря его девушке

Модель, телеведущая и бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана несколько лет не общалась с сыном Сергеем. В своем шоу на YouTube она рассказала, что наладить отношения с наследником помогла его избранница — Валерия Станкевич.

«Мы с ней не были знакомы, но у нее настолько большое сердце, что она мне позвонила украдкой от тебя и сказала: „Светлана, вы знаете, мы с вами не знакомы, но мое сердце разрывается, мне кажется, что ни вам, ни Сергею нехорошо от того, что вы не видитесь“», — уточнила Бондарчук.

Она отметила, что Валерия захотела, чтобы мать и сын встретились. О причинах конфликта с сыном телеведущая умолчала, но призналась, что сожалеет о том непростом периоде.

Сергей выразил благодарность избраннице за свое воссоединение с матерью. Он пояснил, что они с Валерией вместе уже четыре года, у них хорошие отношения.

Валерия Станкевич — создатель российского бренда fashion-бренда Borne Bourgeois. Бондарчук надела вещи на съемку интервью с сыном из их коллекции.

Ранее телеведущая Светлана Бондарчук подала в суд иск на экс-мужа, продюсера и режиссера Федора Бондарчука. Супруги будут делить совместно нажитое имущество.