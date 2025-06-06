«Позови меня тихо по имени». Пелагея исполнила песню «Любэ»

Певица Пелагея исполнила песню «Позови меня тихо по имени» в рамках трибьют-альбома «Любэ. 35. Все опять начинается…». Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале .

Пелагея призналась, что с раннего детства любит творчество «Любэ». Песни группы вызывают у нее спектр эмоций, а также «чувство причастности к общему нашему бессознательному». Кассета «Любэ», по ее словам, «была заслушана до дыр».

«„Позови меня тихо по имени“ — одна из самых любимых песен, которая неизменно вызывает лично у меня слезы, ностальгию, размышления, в которых хочется остаться подольше, не убегать мыслями дальше в суету обыденного мира», — отметила Пелагея.

Певица добавила, что в песнях «Любэ» всегда ощущается настоящая любовь к Родине, причем не напоказ, не на заказ.

Трибьют объединил более 50 исполнителей разных жанров, которые переосмыслили композиции группы. В первую часть релиза вошли 14 песен, открыл ее кавер на песню «Комбат» в исполнении Александра Маршала. Она вышла 21 февраля.

Ранее бессменный лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев признался, что будет выступать, «пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь».