«Позовет и поманит». Певица Натали рассказала о посланиях умершего мужа

Певица Натали спустя почти два года после смерти мужа продолжает его «чувствовать». Она рассказала, что супруг отправляет ей «послания», написало издание «Леди Mail» .

«Получила от него послание — не петь грустных песен и улыбаться. Хорошо! Грустных песен у самой сердце не выдерживает. Написала веселую, танцевальную, которая позовет, поманит в пляс! Ждите», — рассказала певица.

Пара познакомилась, когда Натали (настоящее имя Наталья Миняева) было 16, а Родину — 20 лет. Через год они поженились, получив разрешение благодаря фальшивой справке о беременности. Натали всегда говорила, что никогда не жалела о своем решении. У пары родилось трое сыновей: в 2001-м, 2010-м и в 2017 годах.

Продюсер Александр Родин скончался 30 июля 2023 года, ему было 54 года. Александр заболел COVID-19, он долго лечился и восстанавливался. Вскоре он перестал общаться с близкими, редко выходил на улицу. В июле 2023 года Рудин отправился на прогулку и покончил с собой.