«Поврежденный человек». Стала известна правда о болезни Андрея Губина | 360°

Знаменитости 27 апреля 2024, 05:02 «Поврежденный человек». Стала известна правда о болезни Андрея Губина Пятый канал: медицинское обследование показало, что певец Губин здоров РИА «Новости»

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Известный российский исполнитель Андрей Губин много лет не выходил на сцену из-за проблем со здоровьем. Накануне 50-летия он решил пройти медицинское обследование, но результат удивил и певца, и его поклонников, сообщил Пятый канал.

Живущий в Подмосковье затворником певец жалуется на тяжелый недуг, из-за которого он сильно изменился и потерял зубы.

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«Я — поврежденный человек, понимаете?! И я этого не стесняюсь. Я стал выглядеть очень плохо. Был просто страшным! И сейчас страшный», — привел телеканал слова Губина.

Артист добавил, что при этом с интеллектом у него все в порядке. Только сейчас все его эмоции выражают глаза.

Накануне юбилея певец прошел медицинское обследование. Неожиданно оно не выявило у него каких-либо заболеваний, все анализы оказались в норме. Губин не поверил врачам и продолжает настаивать на своей болезни, отмечая, что из-за нее даже боится стать отцом, хотя очень хотел бы.

В феврале этого года певец рассказал, что страдает левосторонней прозопалгией — заболеванием, которое вызывает боли в лице. По его словам, из-за него он и не собирается возвращаться на сцену.