«Постньюс»: видеосервис комика Руслана Белого оказался провальным

После переезда из России стендап-комик Руслан Белый* основал собственную платформу для распространения комедийных выступлений — Concert Place. О результатах такой деятельности рассказал « Постньюс ».

По данным «Постньюс», артист зарегистрировал бизнес в Казахстане из-за выгодного налогового режима. Сам он проживает в Испании. Несмотря на попытки уменьшить расходы, проект оказался провальным.

Как сообщило издание, дело не приносит комику значительных доходов: за весь 2024 год через эту площадку было заработано примерно 3,6 миллиона рублей. Такой заработок Руслана Белого* значительно уступает доходам многих других комедиантов, добавил «Постньюс».

* Признан иностранным агентом на территории России.