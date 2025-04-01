«Постньюс»: Руслан Белый закрыл свой бизнес в России

Комик Руслан Белый* прекратил деятельность своего бизнеса в стране. Налоговые органы Москвы по запросу самого комика закрыли его индивидуальное предпринимательство, связанное с искусством и организацией развлекательных мероприятий. Решение вступило в силу 26 марта, об этом написал «Постньюс» .

ИП, зарегистрированный Белым* в 2012 году, включал в себя бренд «Руслан Белый*», эксклюзивные права на который действуют до июня 2030 года.

Белый* известен как комик, телеведущий и один из основателей шоу Stand Up на канале ТНТ. В сентябре 2023 года Министерство юстиции внесло его в список иностранных агентов из-за публикаций в социальных сетях, критикующих специальную военную операцию. Сейчас Руслан Белый* живет вместе с семьей в Испании.

* Признан иностранным агентом на территории России.