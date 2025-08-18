«Постньюс»: певица Буланова попала в базу «Миротворца»

Сайт «Миротворец»* внес известную исполнительницу Татьяну Буланову в перечень лиц, якобы содействующих агрессии и посягательствам на суверенитет Украины. Об этом сообщил «Постньюс».
Поводом послужило посещение артисткой госпиталя с ранеными участниками специальной военной операции. В карточке звезды утверждается, что она стала «соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан».
В качестве аргументов используются простые патриотические высказывания Булановой — она заявила, что любит свою родину и гордится ею.
* — ресурс признан экстремистским на территории России
