«Постньюс»: певица Буланова попала в базу «Миротворца»

Сайт «Миротворец»* внес известную исполнительницу Татьяну Буланову в перечень лиц, якобы содействующих агрессии и посягательствам на суверенитет Украины. Об этом сообщил « Постньюс ».

Поводом послужило посещение артисткой госпиталя с ранеными участниками специальной военной операции. В карточке звезды утверждается, что она стала «соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан».

В качестве аргументов используются простые патриотические высказывания Булановой — она заявила, что любит свою родину и гордится ею.

* — ресурс признан экстремистским на территории России