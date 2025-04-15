«Постньюс»: Максим Покровский должен ФНС более 200 тысяч рублей

В январе 2025 года СМИ сообщали, что лидер музыкальной группы «Ногу Свело!» Максим Покровский* полностью погасил задолженность перед Федеральной налоговой службой. Однако, по последним данным «Постньюс», на сегодняшний день, 15 апреля 2025 года, Покровский* вновь числится должником на сумму около 230 тысяч рублей.
По данным издания, большая часть задолженности образовалась из-за нарушений закона о статусе иностранного агента. В феврале Таганский районный суд наложил штраф в размере 45 тысяч рублей за несоблюдение требований по размещению специальных отметок в социальных сетях, сообщил «Постньюс».
Покровский* проживает в США с марта 2023 года. В марте 2023 года его включили в реестр иностранных агентов за критику российских властей и Вооруженных Сил. Попытки Покровского* обжаловать присвоенный статус не дали успеха.
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