«Постньюс»: ФСН заблокировала счета лидера группы «Тараканы» Спирина за долг свыше 180 тысяч рублей

«Постньюс» выяснил, что фронтмен группы «Тараканы» Дмитрий Спирин* стал фигурантом двух исполнительных производств. По данным издания, его общий долг перед Федеральной налоговой службой (ФСН) превысил 180 тысяч рублей.

По информации сайта, музыкант должен 132 тысячи рублей по непогашенным кредитам.

В марте 2025 года Таганский районный суд Москвы оштрафовал Спирина* на 50 тысяч рублей в рамках дела об отсутствии в социальных сетях маркировки иностранного агента. Сейчас все счета артиста заблокированы по решению налоговой.

* признан иноагентом на территории России.