После скандала с гонораром Shaman в России предложили ввести лимит гострат на концерты

Даванков предложил ограничить миллионом рублей стоимость концертов по госзакупке

Фото: РИА «Новости»

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил правительству России ограничить стоимость госзакупок концертов. Он направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщили «Ведомости».

Депутат напомнил, что кабмин имеет право устанавливать лимиты цен госконтрактов. Он предложил воспользоваться такой возможностью после резонанса вокруг гонораров Ярослава Дронова (Shaman) в Оренбурге и Олега Газманова в Новгородской области — с ними заключили контракты на 16 и 8,25 миллиона рублей соответственно.

По мнению Даванкова, одного миллиона рублей достаточно для проведения концертов.

«В период проведения специальной военной операции организация дорогостоящих развлекательных мероприятий вызывает возмущение у граждан», — сказал Даванков.

Shaman планировал выступить на Дне города в Оренбурге. Стоимость заключенного с ним контракта возмутила фракцию КПРФ в горсовете и местных жителей. Депутат Госдумы Нина Останина предложила властям провести концерт за счет предпринимателей, а самому певцу — заняться благотворительностью.

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