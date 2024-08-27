После скандала с гонораром Shaman в России предложили ввести лимит гострат на концерты
Даванков предложил ограничить миллионом рублей стоимость концертов по госзакупке
Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил правительству России ограничить стоимость госзакупок концертов. Он направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщили «Ведомости».
Депутат напомнил, что кабмин имеет право устанавливать лимиты цен госконтрактов. Он предложил воспользоваться такой возможностью после резонанса вокруг гонораров Ярослава Дронова (Shaman) в Оренбурге и Олега Газманова в Новгородской области — с ними заключили контракты на 16 и 8,25 миллиона рублей соответственно.
По мнению Даванкова, одного миллиона рублей достаточно для проведения концертов.
«В период проведения специальной военной операции организация дорогостоящих развлекательных мероприятий вызывает возмущение у граждан», — сказал Даванков.
Shaman планировал выступить на Дне города в Оренбурге. Стоимость заключенного с ним контракта возмутила фракцию КПРФ в горсовете и местных жителей. Депутат Госдумы Нина Останина предложила властям провести концерт за счет предпринимателей, а самому певцу — заняться благотворительностью.