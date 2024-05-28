После многочисленных штрафов Noize MC смогут привлечь к уголовной ответственности

Рэпера Ивана Алексеева* под псевдонимом Noize MC неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах, и теперь ему грозит уголовная. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Алексееву* грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК России „Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах“», — сообщил он.

Собеседник агентства напомнил, что Noize MC несколько раз в течение года привлекали к ответственности за отказ указать статус иноагента. Это может стать основанием для возбуждения уголовного дела. По санкции статьи, которую могут вменить, музыканту грозят от 300 тысяч рублей штрафа до двух лет лишения свободы.

Музыканта наказывали не только за отказ от иноагентской маркировки и отчетности, но и за клевету в адрес организатора несостоявшегося тура. Претензии к творчеству Noize MC появились задолго до февраля 2022 года. Его штрафовали за ненормативную лексику и проверяли на экстремизм.

* Признан иноагентом на территории России.