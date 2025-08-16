Популярная певица неожиданно умерла перед своим концертом

Японская певица и актриса Томоэ Хатта, более известная как Томо Сакураи и Акира-тян, скончалась на 54-м году жизни за неделю до своего концерта в Токио. Об этом сообщил портал Sponichi со ссылкой на источники.

Сакураи должна была выступить 17 августа, но концерт отменили в связи с ухудшением ее самочувствия.

Артистку экстренно госпитализировали 4 августа, но ее состояние не улучшилось. Она умерла 13 августа. Причина смерти — рак поджелудочной железы с метастазами.

Томо Сакураи родилась 10 сентября 1971 года в Тибе. Она известна как актриса, певица и артистка дубляжа и озвучания.

Свою профессиональную карьеру она начала в 14 лет в группе Kiss Fairless. Затем был айдол-проект Lemon Angel. В составе этой группы она записала пять альбомов. С 2016 по 2019 годы артистка прервала выступления из-за проблем с голосом.

Фильмография Сакураи включает 37 проектов. Она также участвовала в озвучании франшизы «Покемон», «Самурая Икс», «Атаки титанов» и ряда других проектов.