Помощница Винокура Кудина развеяла слухи об уходе артиста со сцены

Помощница Владимира Винокура Александра Кудина прокомментировала появившиеся в Сети новости об уходе артиста со сцены. Об этом сообщил NEWS.ru .

Представитель юмориста развеяла слухи о завершении карьеры Винокура, указав на текущие выступления.

«Мы находимся на гастролях, Владимир Натанович выступает. Уверяю вас, у него все замечательно», — подчеркнула Кудина.

Ранее некоторые СМИ заявили, что артист завершил карьеру телеведущего и отказался от частных и новогодних выступлений. Причиной якобы стали проблемы со здоровьем.