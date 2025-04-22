Помощник Церетели: накануне смерти скульптор создал последнюю работу «Горожане»

О последнем дне жизни выдающегося скульптора, народного художника СССР и РФ, президента Российской академии художеств Зураба Церетели рассказал его помощник Сергей Шагулашвили в беседе с сайтом « Абзац »

По его словам, накануне смерти мастер успел создать новую работу под названием «Горожане».

«Мы все были рядом с Зурабом Константиновичем. Он позавчера даже работу маленькую сделал, обычную. <…> Что видит, то и пишет», — поделился Шагулашвили.

В заключение он назвал Церетели гениальным, добрым и прекрасным человеком, который посвятил всю свою жизнь искусству и людям.

Художник ушел из жизни в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года из-за остановки сердца.