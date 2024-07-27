«Полощут мое имя и фамилию». Актриса Талызина опровергла новости о госпитализации

Актриса Валентина Талызина опровергла новости о госпитализации

Фото: РИА «Новости»

Актриса Валентина Талызина заявила 360.ru, что с ней все в порядке. Народная артистка опровергала новости о проблемах со здоровьем.

«У меня все, слава Богу, нормально. Ну что они там все (СМИ — прим. ред.) полощут мое имя и фамилию», — заявила она.

О том, что Талызиной понадобилась помощь медиков, сообщил Telegram-канал Mash. Артистке якобы стало плохо, и медики диагностировали у нее тахикардию. Врач рекомендовал госпитализацию.

Ранее Талызину попала в больницу перед собственным днем рождения. В интервью 360.ru артистка рассказала, что у нее бронхиолит, но чувствует она себя хорошо.

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