Полежайкин из «Папиных дочек» сыграл в новом сериале, несмотря на инвалидность | 360°

26 апреля 2024, 17:12
Полежайкин из «Папиных дочек» сыграл в новом сериале, несмотря на инвалидность
Инвалидность не помешала актеру Казакову сняться в сериале «Папины дочки. Новые»
Российский актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в популярном сериале «Папины дочки», снялся в продолжении ситкома, несмотря на инвалидность. Об этом сообщила «Газета.Ru».
В новых сериях Казаков снова появился в роли Полежайкина, который уже в звании майора полиции. Актер заранее предупредил продюсеров о состоянии здоровья и возможных ограничениях. Однако он отметил, что процесс съемок для него прошел без затруднений.
Реклама
«Тело забыло про инвалидность. Вошел в кадр, и тут Полежайкин внезапно появился сам по себе», — поделился Казаков.
Несколько лет назад во время фотосессии актер упал с высоты в 12 метров. В результате Казаков перенес операцию и вынужден пользоваться инвалидным креслом. Врачи надеются, что в будущем он вновь будет ходить самостоятельно.
Второй сезон сериала «Папины дочки. Новые» вышел 15 апреля на телеканале СТС. Эпизоды появились на платформе Start.
Сериалы
Актеры
Реклама
Реклама