Полежайкин из «Папиных дочек» сыграл в новом сериале, несмотря на инвалидность | 360°

Знаменитости 26 апреля 2024, 17:12 Полежайкин из «Папиных дочек» сыграл в новом сериале, несмотря на инвалидность Инвалидность не помешала актеру Казакову сняться в сериале «Папины дочки. Новые» Скриншот из сериала «Папины дочки. Новые-2» (2024) / kino-teatr.ru

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Российский актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в популярном сериале «Папины дочки», снялся в продолжении ситкома, несмотря на инвалидность. Об этом сообщила «Газета.Ru».

В новых сериях Казаков снова появился в роли Полежайкина, который уже в звании майора полиции. Актер заранее предупредил продюсеров о состоянии здоровья и возможных ограничениях. Однако он отметил, что процесс съемок для него прошел без затруднений.

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«Тело забыло про инвалидность. Вошел в кадр, и тут Полежайкин внезапно появился сам по себе», — поделился Казаков.

Несколько лет назад во время фотосессии актер упал с высоты в 12 метров. В результате Казаков перенес операцию и вынужден пользоваться инвалидным креслом. Врачи надеются, что в будущем он вновь будет ходить самостоятельно.

Второй сезон сериала «Папины дочки. Новые» вышел 15 апреля на телеканале СТС. Эпизоды появились на платформе Start.