Пол Маккартни спустя 60 лет ответил фанатке на признание в любви | 360°

Знаменитости 05 мая 2024, 23:42 Пол Маккартни спустя 60 лет ответил фанатке на признание в любви Маккартни пригласил на выставку фанатку, объяснившуюся ему в любви 60 лет назад IMAGO/Allan Calisto / Global Look Press

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Музыкант легендарной группы The Beatles Пол Маккартни спустя 60 лет ответил поклоннице на ее признание в любви. Певец пригласил Эриенн на выставку, которая проходит в ее родном Бруклине. Маккартни разместил обращение в своих социальных сетях.

В 1963 году Эдриенн в интервью телеканалу CBS призналась в любви к The Beatles и Маккартни.

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«Я люблю The Beatles и всегда буду любить их! Даже когда мне исполнится 105 лет и я стану старой бабушкой, я буду любить их. И Пол Маккартни, если ты слушаешь, Эдриенн из Бруклина любит тебя всем сердцем!» — сказала тогда девушка.

Маккартни ответил, что наконец-то добрался до Бруклина, там проходит фотовыставка. Он пригласил Эдриенн посетить мероприятие. Свое обращение музыкант подписал: «Пол Маккартни из Ливерпуля тоже тебя любит».

Сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни написали совместную песню Primrose Hill. Композиция доступна на стриминговых сервисах.