Поклонницы Меладзе устроили побоище на его концерте в Таллине

На кадрах видно, как две женщины начинают конфликтовать во время исполнения песни «Небеса», а затем к их конфликту подключаются соседки.

По словам одной из посетительниц концерта, драка началась из-за того, что поклонница начала танцевать на сидячих местах, тем самым загородив обзор сидевшим. По ее словам, танцевальной фан-зоны на площадке не было.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Меладзе, тайно прилетавший в Москву в начале марта, успел набрать несколько штрафов за превышение скорости — в общей сложности на семь тысяч рублей. Собеседник канала отметил, что певец оплатил эту сумму перед вылетом в Баку.