Покинувший Россию актер Шаракоис стал стримером из-за нехватки денег

Актер Дмитрий Шаракоис, знакомый россиянам по сериалу «Интерны», стал стримером из-за нехватки денег на жизнь. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

На платформе Twitch на звезду подписались больше 40 тысяч человек. Артист играет онлайн в CS2, Minecraft, FC26 и просит у зрителей трансляций деньги.

По словам Шаракоиса, средства он тратит на обновление программного обеспечения и скины для игровых персонажей. При этом недавно Дмитрий жаловался, что ему не хватает даже на аренду комнаты и покупку продуктов.

Россию он покинул в 2019 году. Продолжить актерскую карьеру за границей у знаменитости не получилось.

Ранее стало известно, что актер попал в больницу в Лондоне. Шаракоис заподозрил у себя инфаркт или инсульт.