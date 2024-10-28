Певица и блогер Дарья Зотеева (Инстасамка) может начать сотрудничество с группировкой «Ленинград» и ее лидером Сергеем Шнуровым. Информацию об этом подтвердил 360.ru пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.

«Пока подробностей нет, известно, что Сергей ведет переговоры с командой Инстасамки, это все на настоящий момент», — заявил он.

Ранее директор певицы рассказал, что музыканты уже выпустили совместную демозапись, фрагмент которой могут выложить в интернет 28 октября. При этом идет ли речь о вхождении Инстасамки в состав группы или равноправном сотрудничестве, пока неизвестно.