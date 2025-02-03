Появилось фото актера из «Уральских пельменей» среди заключенных

Актер, участник телешоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков выступил в товарищеском матче на кубок Уполномоченного по правам человека Свердловской области по хоккею. Вместе с ним вышли на лед воспитанники Кировградской колонии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Игра прошла 1 февраля на ледовой арене Кировграда. Рожков выступил за екатеринбургскую команду «Фемида», в которой играли также первый зампрокурора Свердловской области Александр Дуркин и консультант аппарата омбудсмена Сергей Санников. Их соперниками стали несовершеннолетние осужденные из Кировградской воспитательной колонии в составе команды «Звезда».

Матч длился три периода по 20 минут каждый. «Звезда» выиграла со счетом 11:8. Спортсмены получили кубок и сладкий подарок.

В прошлом Рожков был капитаном команды КВН «Уральские пельмени», а теперь участвует в одноименном телешоу. Во время пандемии он жаловался на безденежье и рассказывал о подработке заливщиком катка.