«Похотливое чудовище». Стало известно, почему Запашный подал в суд на Telegram-канал

Дрессировщик и руководитель Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный инициировал судебный процесс против Telegram-канала «Цирковые». Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан в Гагаринский районный суд Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.

По мнению Запашного, публикации в Telegram-канале содержат ложную информацию, которая подрывает его репутацию. В иске он указал, что авторы издания приписывают ему черты «похотливого человека, сексиста и аморального чудовища». Эти обвинения, по словам директора цирка, формируют негативное отношение к нему как к профессионалу и публичной личности.

Однако суд оставил заявление Запашного без движения, сославшись на процессуальные ошибки в документации.

Ранее Эдгару Запашному пришлось объяснять, зачем тигров в цирке поливали водой и били реквизитом. Таким образом дрессировщик отреагировал на обвинения крупного информационного Telegram-канала в жестоком обращении с животными.