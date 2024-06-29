«Погнали». Юлия Высоцкая не испугалась показаться ненакрашенной перед поклонниками

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала фото без макияжа. Снимок она опубликовала в соцсетях.

Многие поклонники считают, что для своих 50 лет ведущая выглядит очень молодо. Звезда всегда поддерживала естественную красоту и здоровый образ жизни.

На новом фото она предстала перед фанатами в прозрачных очках, без косметики, с собранными волосами и простой серой майке. В руках актриса держала палки для скандинавской ходьбы, намекая, что собирается использовать их по назначению.

«Погнали», — подписала артистка фотографию.

Ранее стало известно, сколько денег потеряла Юлия Высоцкая на бизнесе по доставке еды. Проект принес телеведущей большие убытки.