«Погнали». Юлия Высоцкая не испугалась показаться ненакрашенной перед поклонниками

Телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала снимок без макияжа и фильтров

Фото: РИА «Новости»

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала фото без макияжа. Снимок она опубликовала в соцсетях.

Многие поклонники считают, что для своих 50 лет ведущая выглядит очень молодо. Звезда всегда поддерживала естественную красоту и здоровый образ жизни.

На новом фото она предстала перед фанатами в прозрачных очках, без косметики, с собранными волосами и простой серой майке. В руках актриса держала палки для скандинавской ходьбы, намекая, что собирается использовать их по назначению.

«Погнали», — подписала артистка фотографию.

Ранее стало известно, сколько денег потеряла Юлия Высоцкая на бизнесе по доставке еды. Проект принес телеведущей большие убытки.

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