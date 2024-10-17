Погибший экс-солист One Direction перед смертью устроил погром в номере отеля

Бывший солист группы One Direction Лиам Пейн перед смертью употребил наркотики и утроил погром в номере отеля в Буэнос-Айресе. Об этом рассказала сотрудница гостиницы CasaSur Palermo, в которой остановился музыкант, сообщил Telegram-канал Mash.

Она отметила, что артист сначала потерял сознание в холле. Его привели в чувства и отнесли в номер, где Пейн употребил запрещенные вещества. После он устроил истерику, кричал, встал на колени и просил прощения у девушки «за его беспорядочную жизнь». Музыкант разбил ноутбук и телевизор.

Номер артиста в трехзвездочном отеле CasaSur Palermo осматривают местные правоохранители. По данным канала, специалисты уже нашли несколько свертков с неизвестным порошком.

Информация о гибели Лиама Пейна появилась в ночь на 17 октября. По данным газеты La Nación, музыкант выпал из окна с высоты третьего этажа. Предварительно, медики диагностировали у него перелом основания черепа.