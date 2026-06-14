Погибшего зятя Иосифа Пригожина посмертно наградили орденом Мужества

Орденом Мужества посмертно наградили зятя продюсера Иосифа Пригожина, награду получила его дочь Даная. Об этом изданию News.ru рассказал сам продюсер.

Супруг Данаи Евгений Ткаченко погиб на СВО, он воевал на Купянском направлении.

«[Мой зять Евгений] получил орден Мужества недавно. Посмертно. 28 лет ему было — погиб слишком молодым. Он защищал Родину. Внук мой остался без отца», — рассказал Пригожин.

Продюсер рассказал, что у Ткаченко была трагическая судьба. Евгений воспитывался в детском доме, кровные родственники вспомнили о нем, когда пришло время делить посмертные выплаты. Они судились с Данаей и «помотали нервы крепко», хотя при жизни Евгения ничем ему не помогали.

В феврале 2026 года Даная сообщила, что ее муж пропал в зоне спецоперации. Дочь Пригожина подчеркнула, что в последний раз Евгений выходил на связь год и два месяца назад, и с каждым днем у нее возникает все больше и больше вопросов