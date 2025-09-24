Поэтесса Рубальская призналась, что до сих пор мысленно общается с покойным мужем

Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская в беседе с KP.RU поделилась воспоминаниями об умершем 16 лет назад супруге Давиде Розенблате.

По словам писательницы, именно муж помог ей раскрыть литературный талант и достичь успеха. Она назвала его строгим наставником, который подталкивал к работе жестко, но с юмором.

«Давид разглядел во мне способности, ему показалось, что я хорошо пишу. Он начал меня стимулировать к творчеству, чтобы литературные очертания, которые он во мне заметил, стали заметны не только ему», — отметила Рубальская.

Она поделилась, что продолжает мысленно поддерживать связь с супругом и глубоко признательна ему за все, что случилось в ее судьбе.