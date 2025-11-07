«Поешь все на один мотив!» Соседов высмеял прозванную царицей Анну Асти

Соседов заявил, что Анна Асти поет все песни на один мотив и вообще неинтересна

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов раскритиковал исполнительницу хита «Царица» Анну Асти за пение и приобретенный благодаря поклонникам титул. В подкасте «За деньги» он заявил, что называть царицами следует уважаемых женщин из мира музыки, а не шоу-бизнеса.

Соседов признался, что не понимает успеха Анны Асти.

«Ну и что в этой Анне Асти? Царица… Да какая ты, к черту, царица? Это же курам на смех! Царица — это вообще другое», — сказал критик.

Он привел в качестве примера Галину Вишневскую и Елену Образцову, которые как раз выходили как царицы. Здесь же «певица орет», что она царица, пытаясь, видимо, убедить в это и себя, и других.

Соседов раскритиковал и песни артистки, которые стали символом свободных и независимых женщин. По его мнению, Анна Асти поет их все на один мотив и ничего выдающегося в них нет.

