Под концерт Галкину в Варшаве выделили «сарай»

Концерт Максима Галкина* в Варшаве пройдет в клубе под названием Klub Stodoła, что переводится с польского как «сарай» или «амбар». Информация об этом появилась на сайте-агрегаторе билетов на его выступления.

Галкин* выйдет на большую сцену уже знакомого «сарая» вечером 25 марта. В Klub Stodoła две-три тысячи мест, билеты на выступление юмориста стоят от 259 до 559 злотых (от 5,6 до 12,2 тысячи рублей).

Уехавший из России артист уже выступал на этой сцене в августе 2022 года и марте 2025 года. Публика критиковала его за странный выбор репертуара — юмористические номера и философские размышлений Галкин* разбавил песнями «Группа крови» Виктора Цоя и «Белые розы» группы «Ласковый май».

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.