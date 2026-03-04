Пластический хирург Короткий отметил, что Джим Керри мог поставить ботокс и импланты

Американский актер Джим Керри стал центром обсуждения из-за заметных изменений во внешности. После появления на 51-й церемонии вручения кинопремии «Сезар» в феврале 2026 года многие обратили внимание на его необычный вид. Пластический хирург Игорь Короткий в бееде с ОТР оценил изменения во внешности актера и предположил, что могли быть проведены процедуры, такие как введение имплантов и ботокса.