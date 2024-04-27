«Планов громадье». Режиссер Миронов рассказал о работе с Ургантом | 360°

Знаменитости 27 апреля 2024, 11:41 «Планов громадье». Режиссер Миронов рассказал о работе с Ургантом Режиссер Миронов заявил о планах работы с Иваном Ургантом Dmitry Golubovich / Russian Look / Global Look Press

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Режиссер Михаил Миронов вспомнил свое сотрудничество с телеведущим Иваном Ургантом и поделился планами на будущее. Его слова передала «Газета.Ru».

Миронов руководил постановкой в телешоу «Вечерний Ургант» с 2017 по 2022 год. По словам режиссера, пять лет работы с Ургантом и его коллективом оставили неизгладимый след в его жизни и карьере.

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«Имею дерзость считать Ивана своим другом, и у нас планов громадье», — сказал Миронов.

Однако конкретных проектов режиссер не перечислил.

«Вечерний Ургант» прекратил вещание весной 2022 года, его ведущий стал меньше появляться на федеральных телеканалах и различных мероприятиях. Однако недавно шоумен вернулся на экраны — он снялся в фильме журналиста Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал».

Вскоре после этого заговорили о возвращении Урганта на телевидение. Эксперты считают, что перезапуск шоу с его участием возможен этой осенью.