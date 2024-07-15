«Пятый канал»: певица Согдиана разводится с третьим мужем
Российская певица Согдиана (Оксана Нечитайло) подала заявление на развод с третьим мужем Максимом Жерновыми. Об этом написал «Пятый канал».
Пока супруги никак не прокомментировали свое решение и не назвали причин, повлекших за собой развод, сообщил сайт kp.ru.
У певицы есть три сына, родившихся в разных браках. Самому младшему на данный момент четыре года.
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