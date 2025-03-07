Пицца, водка, обезжиренный творог. Стало известно, что входит в райдер группы «Любэ»

Группа «Любэ» и ее бессменный лидер Николай Расторгуев покоряют российские сцены и частные мероприятия уже много лет. Обеспечение бытового райдера музыкантов обойдется в 150 тысяч рублей, сообщило издание «Абзац» .

По информации источника, стоимость частного выступления группы зависит от множества факторов, в том числе от места проведения, даты, статуса заказчика и количества гостей. Организаторам приватного часового концерта предстоит заплатить от пяти до восьми миллионов рублей.

Кроме гонорара, заказчик должен оплатить аренду звукового оборудования за около 700 тысяч рублей и обеспечить соблюдение бытового райдера. Это обойдется в еще приблизительно 150 рублей.

Артисты предпочитают простое питание без излишков. Так, на столе в гримерке Николая Расторгуева должны быть обезжиренный кефир, овсяные хлопья, йогурты, сахарозаменитель, овощи и фрукты. Перед выступлением музыканты требуют накормить их пиццей с сыром и колбасой, а из напитков предоставить несколько бутылок темного пива, бутылку водки и бутылку виски Johnnie Walker Black Label, который стоит около двух с половиной тысяч рублей.

Ранее журналисты раскрыли райдер лидера группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. Артист требует заказчиков исключить любой запах табака, а также предоставить некурящего водителя. Организаторы обязаны оплачивать расходы по визам, трансферу и суточным, перелеты бизнес-классом и номер в пятизвездочном отеле. Помимо этого Лагутенко хочет услуги массажиста и шторы блэкаут.