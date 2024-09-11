Питавшийся семь раз в день бодибилдер Ефимчук умер в 36 лет

Белорусский бодибилдер Илья Ефимчук, известный в профессиональной среде под прозвищем Голем, скончался на 37-м году жизни. Об этом сообщил портал Onliner со ссылкой на жену спортсмена Анну.

По словам вдовы, 6 сентября у спортсмена остановилось сердце. В это время он находился дома. Она вызвала скорую помощь, а пока врачи ехали сама делала ему массаж сердца. Бодибилдера экстренно госпитализировали на вертолете.

«Все это время я молилась. Его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что мозг умер», — заявила она.

Спортсмен весил 158 килограммов при росте 185 сантиметров. Он придерживался диеты на 16 500 калорий, питаясь семь раз в день, причем каждый раз устраивая полноценный прием пищи.

Рекорд Ефимчука в приседе и становой тяге — 317 килограммов. Также он выполнял жим штанги лежа с весом 272 килограмма.