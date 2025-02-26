Пит Джейсон рассказал о сложностях в отношениях с африканской семьей отца

В своем откровенном интервью Юлии Ягафаровой бывший участник золотого состава группы «Премьер-министр» Пит Джейсон раскрыл подробности трагической истории любви своих родителей. Об этом сообщила «Жизнь» .

Его мать, русская переводчица, встретила его отца — студента из Кении, в стенах Российского университета дружбы народов. Однако их союз вызвал неодобрение обеих семей.

«Какое-то время родные не разговаривали с мамой. Они были советскими людьми, родились еще при революции. Для них это было все очень сложно», — отметил артист.

Уехать в Африку семья также не могла. По словам Джейсона, африканские родственники отца не приняли бы в свой состав белую жену, чего нельзя сказать о детях.