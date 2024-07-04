«Пишут такую чушь». Каневский раскрыл правду о состоянии Клары Новиковой

Актер Каневский опроверг слухи, что юмористка Новикова живет в доме престарелых

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Телеведущий Леонид Каневский назвал сообщения о проблемах со здоровьем у юмористки Клары Новиковой чушью. В интервью журналистке Саше Сулим он также опроверг слухи о том, что актриса живет в доме престарелых.

«Про нее пишут такую чушь, что она брошена, что она чуть ли не в доме престарелых, что она еле ходит, Ну мерзавцы! Фиг с маслом! Она в полном порядке, она замечательно себя чувствует!», — заявил Каневский.

По его словам, Новикова играет в спектаклях и выступает на сольных концертах. Телеведущий похвалил ее труд, назвав хорошей драматической актрисой.

Ранее Каневских объяснил, почему снялся в комедии «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая полуобнаженным. По его словам, подготовленный костюм ему не подошел, а гримеры так и не смогли найти ничего подходящего.

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