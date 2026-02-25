Писатель Лукьяненко заявил, что жанр фантастики переживает период некоторой деградации

Известный писатель Сергей Лукьяненко объяснил, почему книги, написанные в жанре фантастики, так востребованы у читателей, и указал на проблемы в данной сфере. Об этом сообщил RT .

Автор «Дозоров» отметил, что фантастика предоставляет безграничные возможности для творчества.

«В ней нет ограничений: она позволяет моделировать необычные миры, экзотические социальные структуры и характеры», — подчеркнул писатель.

Однако, по мнению Лукьяненко, сейчас жанр переживает период некоторой деградации. Он привел в пример «попаданческую» фантастику, которая массово публикуется в настоящее время.