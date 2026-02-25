Писатель Лукьяненко допустил, что новый цикл романов будет ближе к фэнтезийному детективу

Писатель Сергей Лукьяненко рассказал в беседе с RT , что в данный момент не продумывает детали будущих произведений.

Фантаст признался, что у него есть несколько задумок, но предсказать развитие событий сложно, ведь ему еще предстоит закончить третью книгу текущего цикла.

«У меня есть несколько идей, но я ничего не загадываю, даже не пытаюсь их обдумывать», — отметил писатель.

Комментируя детали будущей серии, Лукьяненко допустил, что она будет приближена к фэнтезийному детективу. Однако ситуация может измениться не раз, предупредил автор.