Писатель Ласкин отметил, что жизнь и творчество Сергея Дягилева были неразделимы

В Санкт-Петербурге начался фестиваль «Дягилев. P.S.». Писатель и профессор РГИСИ Александр Ласкин рассказал «Петербургскому дневнику» о человеке, чье имя носит мероприятие.

Александр Семенович отметил, что изучение биографии Дягилева заняло несколько десятилетий. Все началось еще в студенческие годы, когда он писал диплом о спектакле «Три сестры» Немировича-Данченко 1940 года. Балетный критик Юрий Слонимский посоветовал ему заняться темой Дягилева.

«Вам надо бы заняться Дягилевым», — сказал Юрий Иосифович.

Слонимский убедил Ласкина, что это важная тема в истории культуры, и направил его в рукописный отдел Пушкинского дома, где хранится архив мачехи Сергея Павловича Елены Валерьяновны.

Ласкин написал документальный роман «Неизвестные Дягилевы», который был издан в 1994 году и переиздавался несколько раз. Он также организовал выставку в музее-квартире А. С. Пушкина, к которой был издан каталог. Кроме того, вышла книга «Дягилев и…», состоящая из двух документальных повестей о Дягилеве и повести о трех замечательных людях, с которыми его свела работа над темой.

Профессор подчеркнул, что благодаря Дягилеву он сблизился с поэтом Виктором Кривулиным и кинорежиссером-документалистом Владиславом Виноградовым. Вместе с последним они создали двухсерийную картину «Новый год в конце века. Неизвестные Дягилевы».