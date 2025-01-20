Писатель Гришковец: аудиокнига «Порядок слов» была записана в кругу друзей

Писатель, драматург и режиссер Евгений Тишковец рассказал ИА НСН о своей новой книге под названием «Порядок слов». Электронная версия стала доступна 20 января.

Автор указал на особенности аудиоформата произведения, которое, по его словам, охватывает полтора года жизни деятеля культуры.

«Это не цельное литературное произведение, а набор маленьких литературных миниатюр, в основном смешных и жизнерадостных. Читать глазами их довольно трудно, потому что здесь нужно понять, с какой интонацией это произносить, даже внутренним голосом», — пояснил писатель.

В связи с этим, добавил Гришковец, книга записывалась необычным способом: не в одиночестве в студии, а в компании друзей, которые слушали и смеялись.