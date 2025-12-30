Писатель Анатолий Королев умер в 79 лет

Фото: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Литературный институт имени А. М. Горького"

Скончался российский писатель Анатолий Королев, написавший романы «Голова Гоголя» и «Человек-язык». Об этом сообщила пресс-служба пермского госуниверситета.

Команда вуза назвала Королева одним из самых значительных писателей второй половины ХХ века, который радовал читателей изощренной прозой, вызывавшей горячие споры критиков.

«Он был бесстрашным исследователем человеческой природы и выпавшего ему времени. В следующем году ему исполнилось бы 80», — указали в публикации.

Королев окончил филологический факультет Пермского университета. После переезда в Москву стал сценаристом документальных фильмов на ТВ.