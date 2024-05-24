«Пирожок ни с чем». Лоза высказался об уехавшей из России Лазаревой
Певец Юрий Лоза назвал телеведущую Татьяну Лазареву «пирожком ни с чем»
Певец и композитор Юрий Лоза назвал телеведущую Татьяну Лазареву* «пирожком ни с чем». Свое мнение он высказал изданию «Аргументы и факты».
Музыкант заявил, что ведущая, как и многие другие уехавшие из России деятели шоу-бизнеса, сегодня ничего из себя не представляют.
«Ну кто такая Татьяна Лазарева*? Никто, ноль. Пирожок ни с чем», — подчеркнул артист.
Лоза призвал россиян забыть комикессу, отметив, что ее работа на российском телевидении давно прекратилась. Раньше она вела семейные передачи, а сейчас живет в Испании и нередко публикует политические пародии.
Недавно Татьяна Лазарева* показала танцующую в своем доме в Израиле певицу Аллу Пугачеву. Видео веселящейся звезды было снято 1 января 2023 года.
* Признана иностранным агентом на территории России