«Пирожок ни с чем». Лоза высказался об уехавшей из России Лазаревой

Певец и композитор Юрий Лоза назвал телеведущую Татьяну Лазареву* «пирожком ни с чем». Свое мнение он высказал изданию « Аргументы и факты ».

Музыкант заявил, что ведущая, как и многие другие уехавшие из России деятели шоу-бизнеса, сегодня ничего из себя не представляют.

«Ну кто такая Татьяна Лазарева*? Никто, ноль. Пирожок ни с чем», — подчеркнул артист.

Лоза призвал россиян забыть комикессу, отметив, что ее работа на российском телевидении давно прекратилась. Раньше она вела семейные передачи, а сейчас живет в Испании и нередко публикует политические пародии.

Недавно Татьяна Лазарева* показала танцующую в своем доме в Израиле певицу Аллу Пугачеву. Видео веселящейся звезды было снято 1 января 2023 года.

* Признана иностранным агентом на территории России